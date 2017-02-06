Путин официально принял отставку губернатора Пермского края

Днем в понедельник, 6 февраля, президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Пермского края Виктора Басаргина.

Временно исполняющим обязанности главы региона до вступления в должность нового лица, избранного губернатором Пермского края, уже назначен Максим Решетников, сообщается сегодня на официальном сайте Кремля. В указе президента говорится о том, что следует принять отставку губернатора Пермского края В.Ф. Басаргина по собственному желанию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что президент РФ еще не принял отставку Басаргина, а как только это произойдет Кремль проинформирует СМИ.