СМИ стали известны губернаторы, которым грозит отставка

Ранее «АН-онлайн» сообщили об отставке главы Пермского края, - теперь стало известно, кто следующий. Источник в структурах власти, пожелавший сохранить инкогнито, сообщил, какие регионы сменят руководство.

Журналистам стало известно, что вскоре своих кресел лишатся губернаторы Карелии, Рязанского, Свердловского, Новгородского и Ивановского регионов, сообщает РБК.

В российском правительстве информируют, что смена руководства регионов продолжится и, как минимум, пять глав получат отставку. Известно, что решение об отставке чиновника будет приниматься, исходя из данных об эффективности его работы на посту.

В администрации президента РФ подготовили для Владимира Путина так называемый «рейтинг эффективности» областей, где работа региональгных глав оценивается по трем показателям: экономический рост региона, работа с населением и доверие федеральных властей.