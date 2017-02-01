К строительству Керченского моста грядущим летом будут привлечены студенты МГУ им. М.В. Ломоносова.

Членов стройотряда познакомят с различными этапами возведения конструкции, а также с оформлением документов. Как уточняется в сообщении Росавтодора, студенты МГУ будут иметь полноценный рабочий график - пять дней в неделю по восемь часов.

Отметим, что во время встречи с президентом РФ Владимиром Путины 25 января один из учащихся университета попросил главу государства отправлять воспитанников вузов на крупные стройки. В качестве примера юноша привел Керченский мост, а также ряд объектов для чемпионата мира по футболу, который состоится в 2018 году.