В Москве оштрафовали около тысячи водителей, не пропустивших пешеходов

В Москве активно работает новшество, которое было внедрено в конце минувшего года. Тогда на дорогах столицы появилась первая камера, способная зафиксировать момент, когда водитель не пропустил пешехода.

Благодаря ноу-хау уже выписано около тысячи штрафов. При этом сообщается, что подобные опции появились и на других камерах Москвы. Пока они работают в тестовом режиме, сообщает rg.ru.

По словам руководителя дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Евгения Леглера, система сбоев не дает. Она может четко определить, мог ли водитель применить торможение, чтобы пропустить пешехода на дороге, или нет. По его словам, это доказывает хотя бы тот факт, что ни один из водителей, кому выписан штраф, не попытался его обжаловать.