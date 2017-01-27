Минтруд пересмотрит список работ, запрещающий женский труд

Минтруд намерен пересмотреть действующий список запрещенных для женщин профессий, принятый в 1974 году и подтвержденный в 2000-м. Перечень, состоящий из 456 пунктов будет пересмотрен в сторону сокращения.



Необходимость пересмотра запрещённых для женщин профессий объясняют изменением технологий производства и "социально-гигиенических условий труда" во многих сферах.

Министерство труда и социальной защиты заново рассмотрит вопрос о том, могут ли женщины работать судоводителями и машинистами метро. Не могут они сейчас быть и боцманами, крановщицами и шахтерами.





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