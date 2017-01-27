Стали известны подробности смерти экс-главы ЛНР Валерия Болотова

Сегодня около 15 часов в своем подмосковном доме скончался первый глава Луганской народной республики Валерий Болотов. Мертвым его обнаружила жена, с которой он за полчаса до этого общался по СМС.

Мужчина еще накануне почувствовал себя плохо. По предварительной версии, у него случился инфаркт. 13 февраля Болотову исполнилось бы 47 лет.

Болотов выступал за объединение самопровозглашенных республик и создания Новороссии.





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