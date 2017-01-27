Первый глава ЛНР Валерий Болотов‍ скончался в возрасте 46 лет

Сегодня в Подмосковье в своей квартире скоропостижно скончался первый руководитель Луганской Народной Республики – Валерий Болотов, сообщает “Союз Добровольцев Донбасса” в официальной группе. Ему было 46 лет.

Официальная причина неизвестна. Предположительно, он умер от сердечного приступа.

В апреле 2014 года на народном сходе жителей Луганска Валерия Болотова избрали врио народного губернатора области. Через четыре месяца он заявил, что уходит в отставку с должности "председателя ЛНР" из-за ранения. На посту его сменил Игорь Плотницкий, которого Болотов жестко критиковал. В своем последнем интервью он заявил, что был лишен своего поста в результате заговора.



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