Еще одни инцидент со «скорой помощью» произошел в Красноярске. В одном из дворов водитель легкового автомобиля отказывался пропускать медиков, перегородив путь.

В Сети появилось видео, которое запечатлело происходящее. На кадрах видно, что «легковушка» не дает проехать машине «скорой помощи», перегородив довольно узкую дорогу. Между водителями завязался конфликт. В итоге «скорой» пришлось пригрозить полицией, чтобы разрешить спор. Только после этого водитель легковой машины согласился сдать назад, сообщает ria.ru.

Напомним, что похожий инцидент произошел на Камчатке в начале января. Водитель автомобиля также не соглашался пропускать машину «скорой помощи». В результате больной, к которому спешили медики, умер.