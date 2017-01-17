В Санкт-Петербурге среди бела дна 17 января водитель престижного «Мерседеса» настолько вышел из себя, что напал на врачей «скорой помощи». Буяна задержал оперативно прибывший на место наряд полиции.

Водитель элитной иномарки о чем-то повздорил с экипажем «скорой помощи». Конфликт произошел у «Гранд отеля Европа», передает РЕН ТВ.

Что стало причиной потасовки, выясняет полиция. Пока известно, что конфликт произошел после столкновения машин. Кто спровоцировал аварию, неизвестно. Свидетели инцидента говорят, что владелец «Мерседеса» был вооружен ножом и настроен серьезно. Только приехавшие стражи порядка смогли скрутить дебошира.

Ранее «АН-онлайн» сообщали об инциденте со «скорой помощью» в Петропавловске-Камчатском, когда автолюбитель не пропустил «скорую» к умирающему.