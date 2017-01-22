Лыжник держится за веревку, привязанную к мотоциклу, который бешено мчится по стадиону. Задача мотоциклиста – ехать как можно быстрее, задача лыжника – не упасть и выжить. Это называется «мотоскийоринг».

В Новосибирске 22 января прошел третий этап областного первенства по мотоскийорингу, сообщает портал НГС.

Известно, что в необычных и зрелищных соревнованиях приняли участие 35 экипажей, поделенных на классы по возрасту и по мощности мотоциклов.

Эти соревнования в Новосибирске проходят с 2003 года и уже приобрели огромную популярность у населения. За 10 минут участник необычного кросса должен совершить по стадиону максимальное количество кругов, - такие вот простые правила. Сложнее всего лыжнику: балансировать на огромной скорости и не попасть под мотоцикл требует железной выдержки и умения. Как обычно проходят соревнования по мотоскийорингу, можно посмотреть здесь.















