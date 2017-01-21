Депутат ГД обосновал, почему не закроют Мавзолей Ленина

Память о вожде мирового пролетариата россияне должны хранить, так как Владимир Ленин многое сделал для своих современников и для их потомков. Так считает депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин (фракция КПРФ).

Рашкин считает, что вопрос о закрытии Мавзолея потерял актуальность в современном обществе, сообщает «Лента.ру».

Вопрос с ликвидацией Мавзолея закрыт, и бередить проблему не надо, считает Валерий Рашкин. В пользу своих слов коммунист приводит количество посещающих Мавзолей – их количество растет. Депутат напомнил, что 2017 год – столетие Октябрьской Революции, и выносить вопрос про Мавзолей в данное время преступно.

Вместе с тем опрос ВЦИОМ выяснил, что более 60 процентов россиян считают, что тело Ленина требуется предать земле.