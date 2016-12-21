Мавзолей Ленина закроют

Усыпальница вождя мирового пролетариата будет недоступна для туристов в течение двух дней, 31 декабря 2016 года и 1 января 2017-го. Мавзолей Владимира Ленина закрывается в связи с новогодними гуляниями.

О закрытиии Мавзолея Владимира Ленина журналистам сообщили 21 декабря в управлении по связям со СМИ при Федеральной службе охраны Российской Федерации. Закрыта для доступа будет и усыпальница у Кремлевской стены, а не только Мавзолей.