В Новый год большегрузам по Москве дороги перекроют

В новогодний вечер ГИБДД Москвы заблокирует для грузовых автомобилей подъезды к местам массовых гуляний в городе. Об этих антитеррористических мерах 21 декабря сообщили журналистам в МВД столицы.

Как сообщили в полиции, меры безопасности введены из-за терактов в Ницце и Берлине, которые осуществили с помощью грузовых авто.

Крупные автодорожные развязки в Новый год в Москве будут перекрыты. Дороги перекроют с помощью тех же большегрузов.