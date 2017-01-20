“Группы смерти” снова активизировались в соцсети “ВКонтакте”

В ноябре суд вынес постановление о заключении под стражу на два месяца Филиппа Будейкина, известного в сети как Филипп Лис, организатора так называемых “групп смерти” - сообществ, в которых подростков склоняли к совершению самоубийства.

Однако сейчас опасные паблики снова активизировали свою деятельность. Как сообщает vesty.ru, в январе Региональный общественный центр интернет-технологии (РОЦИТ) зафиксировал новый всплеск их активности. Анализ тегов, характерных для подобных сообществ, выявил пугающие результаты: такого рода теги ежедневно использовались около четырех тысяч раз.

Эксперты составили список пользователей, которые использовали такие хэштеги, и передали его в Роскомнадзор и администрации соцсети. Кроме того, о сложившейся ситуации поставлена в известность детский омбудсмен Анна Кузнецова.

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