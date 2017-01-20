Facebook щедро вознаградил российского хакера

Пока США и другие продолжают истерику по поводу якобы захватывающих мир российских хакеров, руководство социальной сети Facebook выплачивает им гонорары за обнаруженные уязвимости в безопасности.

Сам награжденный Андрей Леонов, завсегдатай сайта Hackerone и в быту сотрудник по кибербезопасности в компании SEMrush, поделился радостью в своём блоге. Вознаграждение составило рекордную на сей день сумму в $40000.

Российский программист случайно, во время проверки другого сервиса, обнаружил программную ошибку в «фейсбучном»: при помощи специальной картинки оказалось возможным запускать любой код на сервере знаменитой соцсети. Он известил об уязвимости службу поддержки, и проблема была устранена уже в конце прошлого года. А неожиданный высокий гонорар стал приятным и полезным сюрпризом.

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