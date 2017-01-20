Глава Минобрнауки выступает за сокращение числа школьных уроков в день

Глава Министерства образования и науки России высказала свое мнение по поводу обучения в школах. При этом Ольга Васильева коснулась настоящего и будущего.

По словам главы ведомства, она не поддерживает чрезмерную загруженность учеников. Васильева считает, что школа, прежде всего, обязана выполнять базовый план. Все остальное уже должно происходить после. По мнению главы Минобрнауки, семь или восемь уроков в день – это перебор, сообщает ТАСС.

Также Васильева выступает за возврат ко всему лучшему, что было в школах в советское время. Помимо этого, глава ведомства отметила, что не поддерживает идею отмены домашнего задания для учеников.