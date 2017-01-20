Во Внуково вернулся самолет Ту-134 из-за разгерметизации в воздухе

Стало известно о том, что самолет Ту-134 был вынужден вернуться в аэропорт Москвы после взлета. Также сообщаются причины произошедшего.

Авиалайнер, следовавший из Москвы в Краснодар, благополучно взлетел. Однако примерно через сорок минут экипаж попросил разрешение на посадку. По некоторым данным, произошла разгерметизация самолета в воздухе, пишет life.ru.

Как сообщается, пилотам удалось успешно развернуть авиалайнер и совершить посадку во Внуково. На данный момент специалисты обследуют воздушное судно, чтобы выяснить все детали произошедшего. Им предстоит определить причины неполадок в работе авиалайнера.