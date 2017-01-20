Минобороны заменит Ту-154 и Ил-62 на современные самолеты - СМИ

После ужасной авиакатастрофы Ту-154, которая произошла под Сочи в конце прошлого года и унесла жизни более девяноста человек, было принято кардинальное решение. Министр обороны Сергей Шойгу дал распоряжение об обновлении самолетов, которые находятся в пассажирском парке ведомства.

Об этом пишет lenta.ru со ссылкой на «Коммерсантъ». Как сообщается, планируется заменить такие воздушные судна, как Ил-62М, Ту-134 и Ту-154. Вместо них намечена поставка более современных моделей. Речь идет о Ту-214 и Sukhoi Superjet 100.

Также стало известно, что предполагается произвести замену без привлечения дополнительных средств от правительства страны.