Петиция об отмене “закона Яровой” отклонена

Как уже сообщалось ранее, сегодня состоялось заседание по рассмотрению петиции об отмене “закона Яровой”, которая набрала более ста тысяч подписей на сайте Российской общественной инициативы.

Авторы петиции настаивали на том, что закон, обязывающей операторов в течение полугода хранить всю пользовательскую информацию, противоречит Конституции РФ и может привести к огромным затратам: по предварительным подсчетам, на хранение больших объемов информации уйдет не менее 2,2 триллиона рублей. В связи с этим авторы петиции требовали отменить закон.

На основании набранных голосов петиция подлежала рассмотрению рабочей группой федерального уровня, которая на состоявшемся сегодня заседании проголосовала против принятия петиции.

Однако председатель рабочей группы Михаил Абызов отметил, что работа над антитеррористическим пакетом законов должна быть продолжена. В частности, необходимо конкретизировать объем подлежащих хранению данных и уточнить наличие для этого технических возможностей.

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