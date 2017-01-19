Торренты решили исключить из “закона Яровой”

Объем трафика, который положено хранить в соответствии с так называемым “законом Яровой”, будет уменьшен в примерно десять раз. Такое решение было принято Министерством связи и массовых коммуникаций совместно с силовыми ведомствами.

Как сообщает RNS, на совещании, посвященном рассмотрению петиции об отмене закона, которая собрала более 100 тысяч подписей, было решено сократить хранение “избыточной информации”. Речь идет о “тяжелых для хранения интернет-ресурсах”, в частности, интернет-медиа, торрентах и IPTV. Кроме того, глава Минкомсвязи Алексей Волин выступил с предложением также сократить срок хранения пользовательского траффика, который затем может быть увеличен поэтапно.

В соответствии с "законом Яровой", который вступит в силу с с 1 июля 2018, сотовые операторы в течение шести месяцев обязаны хранить информацию пользователей - текстовые и голосовые сообщения, изображения и видео. Предполагается, что затраты на реализацию этой нормы составят более двух триллионов рублей.