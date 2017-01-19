Ученые нашли новое доказательство существования пресной воды на Марсе

Ученые нашли очередное доказательство того, что на Марсе когда-то была пресная и пригодная для жизни вода. Это удалось сделать благодаря аппарату Curiosity, принадлежащему NASA.

Эксперты сообщили об интересной находке. Марсоход обнаружил на Красной планете глину, которая была покрыта трещинами. По словам ученых, характер данных разломов очень напоминает те, что образовываются на земле в результате высыхания после сильных дождей, сообщает ria.ru.

Ранее ученым уже удавалось обнаруживать на Марсе породы, которые также указывали на наличие воды на планете в прошлом. По словам специалистов, новая находка еще раз доказывает теорию, что около трех с половиной миллиардов лет назад на Красной планете были озера, которые периодически высыхали. Затем вода, которая находилась в них, окончательно испарилась в космос.