Большинство населения против уголовных наказаний за рукоприкладство в семьях

Согласно соцопросу ВЦИОМ, почти 60 процентов россиян согласны с отменой уголовной ответственности за побои внутри семьи, если они произошли впервые. При этом 79% респондентов в принципе против физического насилия.

Допускающих его применение не много 19% опрошенных. Можно предположить, что таковых прибавилось после обсуждения в обществе недавних поправок в УК РФ, которые привели к опасениям, что даже шлепок или подзатыльник ребенку может стать основанием для отправки родителя за решетку. При этом в случае нанесения побоев постороннему человеку, согласно закону, он мог бы отделаться штрафом.

Тем не менее. Против смягчения наказаний за рукоприкладство между родственниками выступил каждый третий из 1800 опрошенных россиян. По 40-41% из них ожидают или скептически относятся к возможным переменам в результате декриминализации побоев в семье, ухудшение предвидят только 13%. Каждый четвертый считает, что для наказания достаточно исправительных общественных работ, за штрафы, условные и реальные тюремные сроки высказались от 16 до 10 процентов граждан, а 6% считают, что государство вообще не должно вмешиваться в семейные отношения.

11 января Госдума РФ в первом чтении одобрила законопроект, декриминализирующий несистематические побои среди близких родственников.