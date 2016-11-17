Председатель СКР выступил против смягчения наказания за побои детей в семье

Председатель СКР Александр Быстрыкин негативно относится к возможности смягчения наказания за побои детей в семье. Свое мнение по этому поводу он высказал на заседании Общественного совета при Следственном комитете.

По словам чиновника, насилие в отношении детей представляет собой куда большую опасность, чем те же самые действия в отношении взрослого. Ребенок нуждается в большей защите, поскольку не имеет возможности постоять за себя или хотя бы обратиться с заявлением в правоохранительные органы. При этом Быстрыкин подчеркнул, что родственники ребенка должны нести за свои действия не меньшую ответственность, чем посторонние.

Председатель СКР также добавил, что для принятия каких-либо решений по вопросу возможной декриминализации домашнего насилия нужно дать юридическую оценку этому явлению и провести серьезную общественную дискуссию.