Челябинцам рассказали, сколько они будут платить за воду в 2017 году

Специалисты МУП «ПОВВ» рассказали о том, как вырастет плата на услуги водоснабжения и водоотведения в полтора раза. С 1 января 2017 г. на основании постановлений Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г., № 354 и № 603 от 29.06.2016 г., регулирующих «Правила предоставления коммунальных услуг...», вводится повышающий коэффициент 1,5 к нормативу на водоснабжение. Этот повышающий коэффициент коснется собственников жилых помещений в многоквартирных домах, не установивших (при наличии технической возможности) индивидуальные приборы учета воды (ИПУ). Новые начисления отразятся в январских квитанциях, которые абоненты получат в начале февраля.

При отсутствии технической возможности установки ИПУ (это должно быть подтверждено актом, составленным по форме и в порядке, установленном приказом Минрегионразвития РФ от 29.12.2011 № 627) повышающий коэффициент не применяется. Также он не применяется к абонентам с установленными и исправно работающими ИПУ.

Абонентам с уже установленными счетчиками сотрудники «Водоканала» напомнили, что важна своевременная передача показаний приборов учета воды. Данные водосчетчиков можно передать через сайт www.vsbt174.ru, через «Личный кабинет» на официальном сайте «Водоканала» www.lk.voda.uu.ru, по системе «Город», через ФГУП «Почта России», через ПАО «Челиндбанк», ПАО «ЧелябИнвестбанк» и ПАО «Сбербанк Россия».

Кроме того, специалисты челябинского «Водоканала» рассказали, что за минувший год были установлены сотни тысяч приборов учета воды. Они уточнили, что имеют данные только об установленных ИПУ у абонентов «на прямых расчетах», которые получают квитанции непосредственно от МУП «ПОВВ».

К концу 2016 года в Челябинске были «оприборены» 76,2% квартир многоквартирного жилого фонда и 81,4% частного сектора. В абсолютных цифрах эти данные выглядят так: на ХВС было установлено 248 690 индивидуальных приборов учета, на ГВС – 238 967 ИПУ (всего 487 657 счетчиков). В частном секторе к концу прошлого года было установлено 14 192 ИПУ.

Как отметили в пресс-службе МУП «ПОВВ», динамика установки приборов учета в целом положительная. Два года назад на ХВС стояло 158 424 ИПУ, на ГВС – 152 427 ИПУ (всего 310 851 счетчик). В частном секторе – 12 224 водосчетчика.

Также в МУП «ПОВВ» напомнили о тарифах и нормативах.

Норматив

Решением Челябинской городской думы от 28.11.2006 г. № 17/8 «О нормативах потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению в городе Челябинске» (вместе с «Нормативами потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению в городе Челябинске (при отсутствии приборов учета)») был установлен норматив 9,1 кубического метра в месяц (на основании постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. от 26.12.2016) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»)).

Тариф

До 31.12.2017 действует тариф на питьевую воду - 21,87 руб/куб.м (с учетом НДС). Подробнее об этом тарифе можно узнать как на сайте министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области в разделе «Тарифы потребителям», так и на сайте МУП «ПОВВ» в разделе «Тарифы и нормативы»: www.voda.uu.ru/tarify/. Также эту и другую информацию вы сможете узнать по телефону многоканального центра МУП «ПОВВ» (351) 214-00-14.