РПЦ: селфи женщин с крещенских купаний искушают мужчин

Российских женщин призывают не искушать мужчин своими селфи с грядущих крещенских купаний.

Данный призыв сделал в среду, 18 января, протоиерей, доцент Московской духовной академии Павел Великанов. Как сообщает агентство городских новостей «Москва», священнослужитель заявил, что православные люди будут держать ответ за все неправильные, соблазняющие и смущающие изображения, опубликованные в социальных сетях.

"Любое соблазнение - это грех", - добавил протоиерей, который пытается удержать женщин от публикаций в своих аккаунтах снимков в купальниках у проруби на Крещение.