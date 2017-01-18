Минздрав предлагает ограничить рекламу колбасы и шоколада

В рамках реализации стратегии по формированию здорового образа жизни с экранов телевизоров могут быть изгнаны, подобно алкоголю и сигаретам, колбаса, чипсы, газировка и шоколад.

С предложением законодательно ограничить время рекламы потенциально вредных для здоровья продуктов выступил Минздрав, сообщает rg.ru. Кроме того, в подготовленном документе также предусмотрено введение акцизов на продукты с высоким содержание жира и сахара - сладкие газированные напитки, колбасные изделия, чипсы и прочие калорийные и вредные для здоровья и фигуры продукты. Впрочем, с такой инициативой Минздрав выступал давно, однако на этот раз документ был доработан и отправлен в соответствующие ведомства для согласования.

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