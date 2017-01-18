Сотрудник московской полиции, грубо нарушивший правила в день своей свадьбы, лишился работы.

Ранее в интернете было опубликовано видео, вызвавшее широкий общественный резонанс. На кадрах видно, как на одном из оживленных столичных шоссе BMW из свадебного кортежа движется задним ходом. Как рассказали очевидцы, автомобиль ехал таким образом несколько километров.

Впоследствии выяснилось, что за рулем иномарки сидел сотрудник правоохранительных органов. По данным СМИ, 26-летний старший лейтенант направлялся на собственную свадьбу.

Сегодня стало известно, что полицейский уволен из МВД. В настоящее время проводится служебная проверка в отношении руководителей бывшего правоохранителя.

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