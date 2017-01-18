"Конфетный скандал" в Иркутской области

История с «червивыми конфетами», якобы обнаруженными в детских новогодних подарках, в Иркутской области не завершена. Но политизировать ее не надо. Об этом заявил председатель регионального правительства Александр Битаров на пресс-конференции 17 января.



Напомним, 9 января, в первый рабочий день нового года, телекомпания НТС вышла с сюжетом о том, что в новогодних наборах, подаренных областным правительством детям из малообеспеченных семей, оказались испорченные конфеты. Роспотребнадзор проводит проверку по этим жалобам (всего их поступило три). История получила широкий резонанс в федеральных СМИ и даже за пределами России – сюжет процитировали новостные порталы Украины, ВВС.



- Кто видел этих червей? Я дал поручение министерству социального развития – чтобы обошли сотни людей и выяснили, видел их кто-нибудь или не видел, - прокомментировал ситуацию Александр Битаров. - Ни у министра, ни у губернатора даже мысли не могло возникнуть, чтобы там что-то подешевле закупить. Это электронный аукцион. Мы в этом году в общей сложности вместе с муниципалитетами закупили больше подарков, чем во все предыдущие годы. Была задействована очень серьезная структура, крупнейший в России производитель - компания «Объединенный кондитер», которая работает с такими известными брендами как «Бабаевский», «РотФронт», «Красный Октябрь».



Александр Битаров выразил возмущение по поводу того, что раздутый до федеральных масштабов «конфетный скандал» негативно отражается как на репутации Иркутской области, так и на имидже президента России.

продолжение материала на портале "ТЕЛЕИНФОРМ" 17.01.17