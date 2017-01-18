Водителей хотят лишать прав за опасное вождение

Стало известно о том, что в Госдуму планируют внести предложение о поправках в Кодекс об административных правонарушениях. Они касаются так называемого опасного вождения.

Ранее уже стало известно, что правительство одобрило ужесточение наказания на подобный вид езды. Он выражается в установлении штрафа в размере пяти тысяч рублей за опасное вождение. Под такой ездой подразумеваются маневры, которые могут спровоцировать ДТП. За исключением тех случаев, когда автолюбитель совершает действия, которые, наоборот, помогают избежать аварии. Например, экстренное торможение, перестроение при интенсивном движении, слишком маленький интервал между машинами и другие, сообщает ТАСС со ссылкой на "Известия".

Теперь предлагается еще больше ужесточить наказание для тех автолюбителей, которые неоднократно нарушают правила. Если поправки будут приняты, то водителям грозит до двух лет лишения водительских прав, а также арест или обязательные работы. При этом предполагается, что решение о подобных мерах будет принимать автоинспектор, а не камеры наблюдения.