В Общественной Палате прокомментировали решение по “закону Яковлева”

В Общественной Палате прокомментировали решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), назвавшего неправомерным запрет на усыновление российских детей в соответствии с так называемым “законом Димы Яковлева”.

Председатель комиссии ОП по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина заявила корреспондентам РИА Новости, что решение ЕСПЧ носит исключительно политический характер. По ее мнению, не случайно постановление было вынесено накануне инаугурации избранного президента США Дональда Трампа: администрация уходящего американского лидера Барака Обамы пытается давить на Россию, используя все возможности.

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