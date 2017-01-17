В Новосибирске пожаловались, что дети перестали платить за проезд на фоне скандалов

На фоне скандалов с кондукторами, высаживавшими детей из автобусов на мороз, в Новосибирске некоторые несовершеннолетние стали пользоваться ситуацией, чтобы намеренно ездить бесплатно.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на директора транспортной компании "Оста" Андрея Баянова, кондукторы фиксируют за день порядка 10-12 случаев, когда на проездной карте у детей не оказывается денег, чтобы заплатить за проезд, при этом они заявляют, что и наличных денег у них с собой нет.

Баянов заявил, что распорядился подобные инциденты снимать на телефон и фиксировать в специальном журнале внештатных ситуаций, чтобы показать, что такая практика получает все большее распространение.

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