В Петербурге пройдёт Международный молодёжный форум труда

Одной из тем обсуждения станет молодежное предпринимательство. Организаторами форума выступают Санкт-Петербургский государственный университет и Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга. Цель мероприятия - стать ведущей международной площадкой для регулярного диалога по современным проблемам труда и новым вызовам в сфере занятости молодежи.

На форуме ждут молодых людей с активной жизненной позицией – студентов и аспирантов, молодых специалистов и волонтеров. Они встретятся с представителями власти, бизнеса, профсоюзов, некоммерческих организаций и научного сообщества.

Программа форума предусматривает четыре площадки для работы: «Научная конференция», «Карьера», «Лекторий» и «Диалог с политиком». «Научная конференция» объединит молодых ученых и студентов, занимающихся исследованиями в области труда, занятости, человеческого капитала, управления человеческими ресурсами, трудового права. Они выступят с научными докладами, лучшие из которых будут опубликованы.

О молодежи и бизнесе будут говорить на площадке «Карьера». Эксперты проведут мастер-классы и панельные дискуссии по молодежному предпринимательству, профессиям новой индустрии, выбору трека занятости и выстраиванию карьеры, развитию профессионально значимых личностных навыков для молодежи. В частности, бизнесу будет посвящен трек «Предпринимательство: от старт-апа к успеху». Он рассчитан на амбициозных участников, желающих создать и успешно развивать собственные проекты. Ведущие спикеры в области коммерческого и социального предпринимательства расскажут свои истории успеха, ответят на интересующие вопросы и дадут советы молодым предпринимателям. Трек позволит овладеть методикой дизайн-мышления и проверить собственные идеи на жизнеспособность.

Хотя само мероприятие пройдет 14 марта, регистрация на него завершается уже 23 января. Принять участие можно в качестве участника с докладом на площадке «научная конференция» и участника без доклада. Участники получат доступ на все площадки. В первом случае желающие должны подать через сайт форума piylf.spbu.ru заявку и тезисы, а во втором – заявку и мотивационное письмо.

Читайте также:

Другие новости по теме «Общество»

См. все новости дня