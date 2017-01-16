Александр Пыжиков «Корни сталинского большевизма»

Встреча с автором состоится 27 января, в 19.00 по адресу: м. Сухаревская, Малая Сухаревская площадь, д.12, ТЦ «Садовая Галерея», магазин «Читай-город». На встрече можно будет пообщаться, задать свои вопросы и получить ответы, поучаствовать в автограф-сессии с автором. Вход свободный!

Автор - специалист по истории России XX века, доктор исторических наук.

На сайте газеты «Аргументы недели» у автора существует свой блог http://argumenti.ru/authors/pyzhikov.

Книга «Корни сталинского большевизма» - о революции и Сталине. Несмотря на то, что об этом написано многое - в данной работе автор предлагает по-новому посмотреть на нашу историю. В основе книги – взгляд на различие ленинского и сталинского большевизма. Эти два течения имели разные истоки, социальную базу, идейные устремления.









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