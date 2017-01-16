Минобороны попросило прощения у родственников погибших в авиакатастрофе Ту-154

В понедельник, 16 января, на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковном городе Мытищи состоялась церемония прощания с жертвами крушения самолета Минобороны Ту-154 над Черным морем в Сочи.

В ходе траурного мероприятия представитель Минобороны РФ внезапно у родственников погибших в ходе авиакатастрофы самолета Ту-154 прощения и пообещал им максимально возможную поддержку, передает сегодня портал "Вести.Ru".

Напомним, ранее сегодня в Москве началась церемония прощания с благотворителем и общественным деятелем Елизаветой Глинкой, которая более известна как доктор Лиза. После того, как она завершится, женщину, погибшую в ходе крушения воздушного судна, похоронят на Новодевичьем кладбище.