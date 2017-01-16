В Москве началась церемония прощания с доктором Лизой

Утром в понедельник, 16 января, в Успенском храме Новодевичьего монастыря в Москве проходит церемония прощания с общественным деятелем и благотворителем Елизаветой Глинкой, известной как доктор Лиза.

Женщина погибла при крушении самолета Минобороны Ту-154 в Черном море у берегов Сочи. Позже сегодня состоятся похороны доктора Лизы на Новодевичьем кладбище в столице, передает РИА "Новости".

Уточняется, в храме находится закрытый гроб перед которым установлена фотография Елизаветы Глинки с траурной лентой, а за ним расположены венки со словами скорби от родных и друзей. Один венок, в частности, был передан министром обороны РФ Сергеем Шойгу.