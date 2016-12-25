Для погибшей в потерпевшем сегодня катастрофу Ту-154 Елизаветы Глинки это был не первый полёт, сообщил друг её семьи Евгений Ройзман, мэр Екатеринбурга: она возила в Сирию лекарства и инвалидные коляски.

Причем, вещи, медикаменты, протезы и прочую гуманитарную помощь она отправляла не только в Сирию, но и в самопровозглашённые республики Донбасса, участвовала в оказании правозащитной и материальной поддержки погорельцам в результате лесных пожаров в России, а также в создании первого хосписа в Свердловской области. По словам Ройзмана, с Елизаветой и её семьёй он был знаком очень много лет, у них было немало совместных дел по оказанию помощи разным людям. Позже, уже на посту мэра, он вручил ей народную награду за достойные поступки – «Серебряного льва». Однако во время последнего общения товарищи говорили не о делах: всегда были и другие темы, сообщил мэр газете "Московский комсомолец".

Известно, что уже утром организация Глинки «Справедливая помощь» распространила некролог. После гибели у «доктора Лизы» остались с мужем трое детей, включая приёмного.

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