Замначальника полиции Хабаровска арестован по делу о крупной взятке

Замначальника городской полиции Хабаровска арестован по делу о получении крупной взятки.

Согласно последней информации следственного управления СК России, полицейский получил взятку в размере 3 миллионов рублей. Как говорится в сообщении на официальном сайте ведомства, в декабре минувшего года подозреваемый связался с родственниками фигуранта одного из уголовных дел и предложил за деньги не передавать новые оперативные материалы в органы следствия полиции.

Родственники задержанного рассказали об инциденте в УФСБ России по Хабаровскому краю, вследствие чего оперативные службы контролировали все дальнейшие разговоры с замначальника полиции. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.