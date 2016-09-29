В подмосковном Подольске сотрудник полиции отказался от взятки

В городе Подольске Московской области сотрудник полиции отказался от взятки. 100 тысяч рублей инспектору отдела по вопросам миграции УМВД России по г.о. Подольск попытался дать гражданин Азербайджана.

Инцидент произошел в рабочем кабинете стража порядка. 34-летний мигрант через взятку хотел решить вопрос о непривлечении его к ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России. Инспектор предупредил злоумышленника об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу. Но азербайджанец, положив деньги на стол, собрался уходить, но был задержан сотрудниками полиции.

По данному факту в отношении взяткодателя подмосковные следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу».

Мигранту, попытавшемуся подкупить полицейского, грозит лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

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