Солист Мариинского театра умер в 37 лет

В Санкт-Петербурге на 38-м году жизни скончался бас-баритон оперной труппы Мариинского театра Эдуард Цанга. О смерти певца сообщил в соцсети его друг Владимир Кузьмин. О причинах смерти ничего не сообщается.

утрату друга. Кузьмин сообщает, что должен был сегодня встретиться с Эдуардом на На своей страничке соцсети «ВКонтакте» Владимир Кузьмин написал, что ему тяжело пережить друга. Кузьмин сообщает, что должен был сегодня встретиться с Эдуардом на постановке «Рождественская сказка», но друг вдруг перестал отвечать на звонки.

Кузьмин вспоминает, что на Рождество он пригласил друга с его сыном пострелять в тире ДОСААФ и когда Эдуард попросил пострелять из автомата «Калашников» и получил отказ, то в шутку сказал, что другого раза может уже не быть…