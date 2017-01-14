Пользователи сети хотят посадить не пропустившую «скорую» к умирающему автоледи

Громкий инцидент в Петропавловске-Камчатском, где из-за автомобиля, перегородившего дорогу «скорой помощи», умер пациент, вызвал волну возмущения в интернете. Пользователи сети составили петицию с требованием отправить водителя машины за решетку. Обращение подписали уже 40 тысяч человек.

О резонансном случае стало известно на этой неделе. Медики, приехавшие на вызов к 21-летнему молодому человеку, не смогли ему помочь, потому что не разъехались с иномаркой. Не дождавшись помощи специалистов, парень умер.

По предварительной информации, за рулем транспортного средства находилась женщина по имени Ульяна Лобанова. Согласно действующему законодательству, ей грозит штраф в размере 500 рублей за блокировку дороги. Интернет-пользователи считают, что автолюбительницу нужно наказать тюрьмой.

Накануне «АН-онлайн» писали о том, что по поводу этой истории думает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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