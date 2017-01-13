В пятницу, 13 января, в Кремле прокомментировали резонансную ситуацию в Петропавловске-Камчатском, где иномарка не пропустила автомобиль "скорой помощи" к подъезду умирающего молодого человека.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина заявил, что поступок водителя, который так повел себя по отношению к бригаде "скорой помощи", должен получить юридическую и правовую оценку. Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные действия по отношению к медикам являются "абсолютно недопустимыми", сообщает сегодня ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что в такой ситуации можно лишь выразить свою солидарность с осуждением поведения людей, по вине которых умер человек.