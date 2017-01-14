Большинство россиян считает РФ богатой и свободной страной

Социологи выяснили, что большинство россиян склонны высоко оценивать уровень социально-экономического развития своей страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом «Общественное мнение».

Так, 70% процентов заявили, что РФ является свободной страной, еще 58% назвали ее богатым государством. При этом большая часть респондентов думает, что такого же мнения о России придерживаются и в остальном мире.

Ранее «АН-онлайн» приводили результата опроса, демонстрирующего уровень доверия граждан к органам государственной власти. Оказалось, что подавляющая часть россиян положительно относятся к президенту Владимиру Путину, а вот деятельность Госдумы в массе своей они не одобряют.

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