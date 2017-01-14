Генпродюсер «Первого канала» сравнил Пугачеву с салатом «Оливье»

Константин Эрнст заявил о том, что новогодние программы «Первого канала» в будущем кардинальных изменений не претерпят, и объяснил почему.

В дни новогодних каникул в интернете появилась петиция, критикующая праздничные программы, демонстрировавшиеся каналом. Под обращением поставили свои подписи более 100 тысяч человек.

Генпродюсер «Первого» Константин Эрнст в ходе своего общения с пользователями соцсети «Одноклассники» признался, что ему самому не нравится нынешний формат новогоднего эфира. Но отказаться от него канал не может – он является востребованным у людей старшего возраста, которые и смотрят такие передачи.

По словам Эрнста, если «Первый канал» и решится на какие-то изменения в новогодней сетке вещания, то они не коснутся участия в ней ряда звезд. Так, Алла Пугачева в любом случае с телеэкранов не пропадет. Константин Эрнст сравнил певицу с салатом «Оливье», который является непременным атрибутом празднования Нового года в России.

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