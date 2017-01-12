Пользователи Сети активно обсуждают видео, которое появилось на просторах Интернета. Как сообщается, все, что запечатлела камера, происходит в одной из больниц Санкт-Петербурга.

Автор ролика сообщает, что в клинику доставили тяжело раненого человека. Утверждается, что у мужчины была задета почка, и он истекал кровью. Однако, по словам очевидцев, врачи не понеслись, сломя голову, к несчастному, как это часто показывают в фильмах. Вместо этого они неторопливо ходили мимо и задавали вопросы, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Автор ролика также пожаловался, что медики якобы пытались отобрать у него камеру, когда заметили, что он снимает происходящее на видео. Мужчина считает, что такое поведение врачей является неприемлемым. Он намерен жаловаться на медперсонал.