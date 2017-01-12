В России начинают увольнять живых сотрудников и сажать на их место роботов

Похоже, роботы могут составить серьезную конкуренцию живым сотрудникам многих компаний. И эта ситуация уже не перспектива на будущее, а реалии сегодняшнего дня.

Крупные компании уже приступили к замене людей машинами. Среди них – Сбербанк. Как рассказал заместитель председателя правления компании Вадим Кулик, уже в этом году планируется сократить около трех тысяч рабочих мест. Обязанности, которые раньше выполняли живые люди, передадут роботам. В данном случае речь идет о юридических услугах.

При этом в Сбербанке уточнили, что не собираются останавливаться на достигнутом. Компания разрабатывает роботов и для других направлений деятельности, сообщает rg.ru.

Кстати, замена людей на роботов происходит во многих странах мира. Работа машин эффективнее и дешевле. В скором времени роботы могут заменить живых людей во многих отраслях.