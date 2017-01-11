Новые подробности дела Улюкаева: под арест попали монеты из драгоценных камней

Стали известны новые подробности громкого дела экс-министра Алексея Улюкаева. Речь идет о денежных средствах и имуществе, которые были обнаружены у подозреваемого.

Ранее «АН»-онлайн» уже сообщали, что следствие выявило и наложило арест на имущество и драгоценности, обнаруженные у задержанного. Найденное оценили в немалую сумму – свыше пятисот миллионов рублей. Также стало известно, что под арест попали редкие ценности. В частности монеты из драгоценных камней, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Напомним, что бывшего министра экономического развития задержали по подозрению в получении взятки, сумма которой составляла два миллиона долларов. На данный момент Улюкаев находится под домашним арестом.