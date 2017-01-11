Следователи рассказали, сколько денег и имущества обнаружили у Улюкаева

Стали известны новые подробности громкого дела бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Как сообщается, следственные органы продолжают устанавливать и арестовывать имущество подозреваемого.

По данным СМИ, было выявлено пятнадцать объектов недвижимости, которые находились во владении чиновника. Также следствие обнаружило денежные средства в размере, превышающем пятьсот шестьдесят миллионов рублей. Имущество и указанная сумма были арестованы, сообщает ТАСС.

Напомним, что Улюкаева подозревают в получении взятки. Бывшего министра заключили под домашний арест, срок которого был продлен до весны этого года.