Дороги с ямами в Симферополе придется ремонтировать в течение десяти лет

В Симферополе морозная и снежная зима стала причиной образования крупных ям на автомобильных дорогах.

Для приведения трасс в надлежащее для использования состояние потребуется от пяти до десяти лет. Руководитель администрации республики Крым Геннадий Бахарев, отчитываясь перед главой полуострова Сергеем Аксеновым, заявил, что в настоящий момент отремонтировать дороги качественно нельзя из-за погодных условий. Именно поэтому в Симферополе сначала будут латать ямы. Аксенов признал, что это сделать необходимо, однако заметил, что подобный способ не является эффективным с экономической точки зрения.

Премьер Крыма подчеркнул, что если ямы возникли на дорогах, где ремонт был произведен недавно, то исправлять ситуацию придется подрядчикам. Как сообщают "Аргументы Недели - Крым", из-за ям серьезно "досталось" начальнику Службы автомобильных дорог РК Игорю Кравченко, который якобы уже написал заявление об увольнении.