Стало известно, что ожидает Исаакиевский собор после передачи РПЦ

Решение о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви принято окончательно. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Впервые заговорили о необходимости передачи храма РПЦ в 2015 году. Тогда соответствующая просьба была направлена в правительство города на Неве, но она не получила одобрения. В 2016-м к этому вопросу вернулись. С просьбой о передаче собора обратились к председателю правительства России Дмитрию Медведеву и губернатору Петербурга, передает ТАСС.

Как сообщается, теперь храм будет содержаться на средства РПЦ. При этом утверждается, что собор продолжит функционировать как музей и не будет прекращена просветительская деятельность. Средства, которые будут получены от этой работы, планируется направить на реставрацию храма.