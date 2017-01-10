Курильщиков будут пугать страшными картинками

Совсем немного времени осталось у производителей и продавцов, чтобы поменять картинки на пачках сигарет. Как стало известно, уже с марта этого года во всех странах Евразийского экономического союза упаковки должны быть устрашающе проиллюстрированы.

На обеих сторонах пачки появятся картинки в грязно-коричневых тонах. На них будут изображены последствия вредной привычки. Точнее болезней, которые вызывает курение. Например, рак или гангрена. При этом картинки займут не менее половины площади каждой стороны упаковки, передает ТАСС.

Также будет запрещено указывать, какое количество вредных веществ содержится в сигаретах. Это сделано с определенной целью. По мнению специалистов, потребитель не должен думать, что от количества никотина или смол зависит вред сигарет.